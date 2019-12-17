2019-12-17T14:04:08+03:00
Политика

Внезапная оттепель?: В Кремле прокомментировали ситуацию с приглашением Зеленским прессы из РФ

Российская сторона выразила надежду на улучшение отношения к журналистам на территории Незалежной
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Внезапная оттепель?: В Кремле прокомментировали ситуацию с приглашением Зеленским прессы из РФВнезапная оттепель?: В Кремле прокомментировали ситуацию с приглашением Зеленским прессы из РФФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Кремле рассказали о приглашении украинского лидера Владимира Зеленского прессы из РФ. Представители российской власти надеются, что ситуация с невозможностью работы журналистов из России на территории Незалежной изменится.

- Мы отфиксировали слова президента, сказанные на пресс-конференции. И мы были бы рады, если бы после этих слов были внесены изменения в общую практику в отношении российских журналистов, - отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что та практика, которая есть в отношении СМИ РФ на Украине не соответствует международным стандартам и нормам ОБСЕ.

- Надеемся, российские каналы, которые захотят действительно на месте ознакомиться с тем, что происходит на Украине, получат такую возможность. - отметил Песков.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Российские журналисты призвали лидера Незалежной Владимира Зеленского снять запрет на посещение Украины. Президент пригласил представителей СМИ из РФ на "экскурсию", но ничего не сказал об обеспечении их безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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