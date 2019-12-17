Вячеслав Володин опроверг высокий уровень сексизма в российской политике

СЕГОДНЯ 14:03 2019-12-17T14:10:10+03:00

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Перед открытием пленарного заседания председатель ГД Вячеслав Володин высказался по поводу предстоящей встречи со спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье. Он заявил, что главной темой его разговора с ней станет "сексизм в российской политике" и отметил, что теплые отношения между депутатами Госдумы исключают саму возможность существования этой проблемы.

"Мартин Люцианович Шаккум [зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку], вы сейчас мимо Татьяны Васильевны проходили, взяли и оказали ей знак внимания, в щеку поцеловали", - цитирует Володина ТАСС. - Наверное, было бы правильно начать разговор как раз с утренних отношений между депутатами, которые у нас носят настолько теплый характер, что говорить о сексизме в политике, наверное, для нас просто не представляется возможным".

Также во время обсуждения этого вопроса Володин отметил, что российское сообщество должно в вопросах отношений идти сугубо своим путем, опираясь на наши традиции.

"У нас есть семейные ценности. Мы не должны здесь отступать от своих ценностей, мы, наоборот, их должны защитить и, может быть, поправить представителей европейских государств", - заявил председатель Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU