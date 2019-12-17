На Украине рассказали о новых санкциях против РФ

СЕГОДНЯ 13:51 2019-12-17T13:51:38+03:00

Отмечается, что их планируют ввести в отношении предприятий, сотрудничающих с ОПК России

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Украинские власти планируют введение санкций против предприятий, которые находятся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями ОПК России.

- Одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению на три года специальных экономических и других ограничительных мер, - сказано в официальном документе.

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ИСТОЧНИК KP.RU