На Украине рассказали о новых санкциях против РФ
Отмечается, что их планируют ввести в отношении предприятий, сотрудничающих с ОПК России
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Украинские власти планируют введение санкций против предприятий, которые находятся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями ОПК России.
- Одобрить и внести в месячный срок на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению на три года специальных экономических и других ограничительных мер, - сказано в официальном документе.
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ИСТОЧНИК KP.RU