2019-12-17T13:55:17+03:00
Политика

Сенатор Косачев вновь пропустит Генассамблею ООН из-за действий США

Американская сторона до сих пор не выдала главе комитета Совфеда визу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что посольство США до сих пор не выдало ему визу для участия в работе Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Официальный запрос по члену российской делегации был направлен дипмиссии 8 ноября. На настоящий момент ответа так и не последовало.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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