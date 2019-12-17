Сенатор Косачев вновь пропустит Генассамблею ООН из-за действий США
Американская сторона до сих пор не выдала главе комитета Совфеда визу
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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что посольство США до сих пор не выдало ему визу для участия в работе Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Официальный запрос по члену российской делегации был направлен дипмиссии 8 ноября. На настоящий момент ответа так и не последовало.
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ИСТОЧНИК KP.RU