Россия выделит $5,8 млн на помощь Сирии

СЕГОДНЯ 14:25 2019-12-17T14:25:42+03:00

Средства из федерального бюджета Россия направит в фонд ООН, занимающийся возмещением трат на восстановление разрушенных кризисом сирийских провинций Фото: REUTERS

Средства будут направлены в несколько фондов ООН и ВОЗа

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Правительство России направит около 5,8 млн долларов в бюджет программы ООН, созданной для оказания помощи наиболее пострадавшим провинциям Сирии.

- В целях обеспечения участия Российской Федерации в международных усилиях по восстановлению Сирийской Арабской Республики выделить в 2019 году за счет средств федерального бюджета до 5,8 миллиона долларов США в бюджет Программы развития ООН на финансирование расходов, связанных с реализацией проекта по оказанию помощи муниципалитетам наиболее пострадавших провинций Сирийской Арабской Республики, – сказано в распоряжении.

Помимо средств из федерального бюджета, выделенных на восстановление разрушенных районов, Россия планирует направить около $5 млн в Детский фонд ООН на восстановление системы образования и обеспечение доступа матерей и детей к питанию и качественным услугам здравоохранения. Ещё $3,1 млн выделят в Фонд ООН, занимающегося восстановлением сферы детского и материнского здоровья в Алеппо.

Также порядка $3 млн Россия передаст в поддержку проекта Всемирной организации здравоохранения, созданного для здравоохранения и реабилитации пострадавших в ходе сирийского кризиса.

Вооружённый конфликт начался в Сирии в 2011 году. Сайт kp.ru писал об окончательной победе в 2017 году над группировкой ИГИЛ*. Отдельные зачистки боевиков организации продолжаются, но первичными задачами стали восстановление разрушенных регионов и возвращение беженцев.

* Запрещенная в России террористическая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU