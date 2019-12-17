2019-12-17T14:33:46+03:00
Общество

В Шотландии ищут человека, готового неделю прожить в замке

Добровольцу назначат зарплату и позволят взять с собой одного человека
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Carlowrie Castle был построен в 1852 годуCarlowrie Castle был построен в 1852 году
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В Шотландии кофейная компания ищет человека, который согласится неделю прожить в замке. Счастливчику, который пройдет конкурсный отбор предложат услуги дворецкого, познавательные мастер-классы и зарплату в пять тысяч долларов.

Вакансию «кофейной королевы» открыла одна из шведских кофейных компаний. Победителю предстоит неделю прожить в Carlowrie Castle в Эдинбурге. В этот период для счастливчика будут проводиться уроки от знаменитого шеф-повара, специализирующегося на кофе. Кроме того кофейная компания оплатит своей «королеве» пятиразовое питание, спа-услуги и позволит взять с собой во дворец одного близкого человека, пишет ФАН.

Отмечается, что если победитель конкурса окажется жителем другой страны, ему оплатят перелет, а также выделят две тысячи долларов на карманные расходы в придачу к основной заплате.

Carlowrie Castle был построен в 1852 году. Сейчас замок функционирует как элитный отель, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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