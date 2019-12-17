Названы регионы, где зарплата санитарок растет быстрее всего

СЕГОДНЯ 14:33 2019-12-17T14:33:02+03:00

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В Росстате сравнили зарплаты младшего медицинского персонала в России. Разница оказалась огромной: в максимальном случае сумма выплат доходит до 91 тысячи рублей, а в минимальном – 21 000.

За идентичную работу в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получают в 4,25 раза больше, чем в Республике Ингушетия. В лидерах по уровню роста выплат за четыре года оказались ЯНАО, Тюменская и Волгоградская области. Здесь зарплаты выросли на 150-180%. В натуральном выражении больше всего получают тоже на Ямале, пишет NEWS.ru.

Самые большие зарплаты у младшего медперсонала:

ЯНАО - 91 734 руб.,

Чукотка - 90 503 руб.,

Сахалинская область - 72 683 руб.,

Магаданская область – 72 680 руб.,

Москва — 69 570 руб.

Регионы-аутсайдеры по уровню зарплат:

Ингушетия - 21 558 руб.,

Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия – около 22 000 руб.,

Дагестан и Северная Осетия - чуть выше 22 000 руб.

Если говорить о средней зарплате младшего медперсонала, то в России она немного превышает 35 тысяч рублей.Примерно столько получают в Томской области, Республике Карелия и Приморском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU