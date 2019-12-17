Названы регионы, где зарплата санитарок растет быстрее всего
В Росстате сравнили зарплаты младшего медицинского персонала в России. Разница оказалась огромной: в максимальном случае сумма выплат доходит до 91 тысячи рублей, а в минимальном – 21 000.
За идентичную работу в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получают в 4,25 раза больше, чем в Республике Ингушетия. В лидерах по уровню роста выплат за четыре года оказались ЯНАО, Тюменская и Волгоградская области. Здесь зарплаты выросли на 150-180%. В натуральном выражении больше всего получают тоже на Ямале, пишет NEWS.ru.
Самые большие зарплаты у младшего медперсонала:
ЯНАО - 91 734 руб.,
Чукотка - 90 503 руб.,
Сахалинская область - 72 683 руб.,
Магаданская область – 72 680 руб.,
Москва — 69 570 руб.
Регионы-аутсайдеры по уровню зарплат:
Ингушетия - 21 558 руб.,
Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия – около 22 000 руб.,
Дагестан и Северная Осетия - чуть выше 22 000 руб.
Если говорить о средней зарплате младшего медперсонала, то в России она немного превышает 35 тысяч рублей.Примерно столько получают в Томской области, Республике Карелия и Приморском крае.
ИСТОЧНИК KP.RU