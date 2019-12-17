Украинский журналист наткнулся на "зеленых человечков" в Париже
Украинцев вновь взволновали российские "зеленые человечки". Генеральный директор информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко заявил, что нескольких таких он видел на "нормандском саммите" в Париже.
Колонна из нескольких десятков военных якобы прошла по закрытой территории Елисейского дворца, где был установлен особый режим безопасности. Сам журналист в этот момент находился там же, рядом с пресс-центром.
"[Внутри колонны] было несколько персонажей в балаклавах и в военной форме с шевроном в цветах российского флага на левой руке...Настоящие "зелёные человечки", - сказал Мартыненко в интервью украинскому изданию "Факты".
Сайт kp.ru писал, что "зелеными человечками" в 2014 году стали называть российских военных. Понятие закрепилось после того, как "вежливые люди" без опознавательных знаков прибыли в Крым для обеспечения безопасности жителей полуострова на фоне беспорядков на Украине.
Лидеры «нормандской четверки» перед началом пресс-конференции по итогам встречи в Париже.Дмитрий СМИРНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU
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