2019-12-17T14:59:55+03:00
Политика

Украинский журналист наткнулся на "зеленых человечков" в Париже

Александр Мартыненко рассказал, что люди в военной форме с российским флагом свободно передвигались на "нормандском саммите"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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"Зеленые человечки" были замечены на саммите "нормандской четверки""Зеленые человечки" были замечены на саммите "нормандской четверки"Фото: REUTERS
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Украинцев вновь взволновали российские "зеленые человечки". Генеральный директор информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко заявил, что нескольких таких он видел на "нормандском саммите" в Париже.

Колонна из нескольких десятков военных якобы прошла по закрытой территории Елисейского дворца, где был установлен особый режим безопасности. Сам журналист в этот момент находился там же, рядом с пресс-центром.

"[Внутри колонны] было несколько персонажей в балаклавах и в военной форме с шевроном в цветах российского флага на левой руке...Настоящие "зелёные человечки", - сказал Мартыненко в интервью украинскому изданию "Факты".

Сайт kp.ru писал, что "зелеными человечками" в 2014 году стали называть российских военных. Понятие закрепилось после того, как "вежливые люди" без опознавательных знаков прибыли в Крым для обеспечения безопасности жителей полуострова на фоне беспорядков на Украине.

Лидеры «нормандской четверки» перед началом пресс-конференции по итогам встречи в Париже.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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