2019-12-17T15:37:08+03:00
Общество

В 2019 году в России ущерб от лесных пожаров составил более 14 миллиардов рублей

При этом площадь погибших лесных насаждений составила 63,8 тысячи гектаров
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В 2019 году в России ущерб от лесных пожаров составил более 14 миллиардов рублейВ 2019 году в России ущерб от лесных пожаров составил более 14 миллиардов рублейФото: Архив "КП"
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Заместитель руководителя Рослесхоза Николай Кротов заявил, что экономический ущерб от лесных пожаров в России в этом году составил 14,4 миллиарда рублей.

- При 20,5 миллиардов рублей ущерба, определённых федеральным проектом ("Сохранение лесов"), 14,4 миллиарда - это та сумма, которую мы фиксируем на 1 декабря 2019 года, - подчеркнул специалист.

Также сообщается, что площадь погибших лесных насаждений составила 63,8 тысячи гектаров. При этом площадь лесовосстановаления составит 1049,7 тысячи гектаров, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в августе в Рослесхозе заявили, что с начал 2019 года ущерб от лесных пожаров составил 7 миллиардов рублей. Было отмечено, что сумма ущерба за год не будет превышать показатели 2018 года. Тогда выгорело леса на 18 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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