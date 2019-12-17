2019-12-17T15:08:49+03:00
Происшествия

Увели самолет от домов: Лётчиков аварийно севшего в Астраханской области Ту-22 наградят

Ту22 сел «на грунт» из-за отказавшего в полёте двигателя
Ася КУЗНЕЦОВА
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Лётчиков Ту22 наградят за самоотверженные действия / Фото: Егор Алеев ТАССЛётчиков Ту22 наградят за самоотверженные действия / Фото: Егор Алеев ТАСС
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Лётчиков бомбардировщика Ту-22М3, который 17 декабря из-за отказавшего двигателя совершил аварийную посадку в Астраханской области, наградит Министерство обороны России.

Экипаж представят награде за «самоотверженные действия», позволившие «отвести самолет с отказавшим двигателем от населенного пункта», сообщает Интерфакс со ссылкой на ведомство.

Ранее сайт kp.ru писал об аварийной посадке «на грунт» сверхзвукового бомбардировщика Ту-22 в Архангельской области из-за отказавшего двигателя. Самолёт без боекомплекта выполнял плановый полёт с военной базы Шайковка в Калужской области в Ахтубинск и не долетел несколько километров.

Экипаж не пострадал и смог самостоятельно покинуть судно. Они доставлены на аэродром базирования. В Минобороны также уточнили, что на земле разрушений нет, а степень разрушения самолета определит специальная комиссия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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