2019-12-17T15:26:50+03:00
Происшествия

Шереметьево, Домодедово и Жуковский получили сообщения об угрозе взрыва

Аэропорты проверяют экстренные службы Москвы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Шереметьево, Домодедово и Жуковский получили сообщения об угрозе взрываШереметьево, Домодедово и Жуковский получили сообщения об угрозе взрываФото: Иван ВИСЛОВ
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Во вторник, 17 декабря, после угрозы о заложенной взрывчатке сотрудники экстренных служб Москвы проверяют три столичных аэропорта. Сообщения о «минировании» получили Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

«В полицию поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Сейчас здания аэропортов проверяют кинологи», - передает ТАСС слова источник в экстренных службах.

Сообщается, что эвакуация из зданий не проводится и аэропорты работают в штатном режиме.

Как писал сайт kp.ru, днем ранее после похожих сообщений оперативные службы начали проверку всех четырех московских аэропортов: Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский.

Напомним, с конца ноября сообщения об угрозе взрыва почти ежедневно получали здания суда в Москве и Санкт-Петербурге. Так 9 декабря после угрозы о заложенной взрывчатке эвакуировали сотрудников и посетителей трех районных судов в Москве. 6 декабря, «заминированными» оказались семь судов столицы. За день до этого такие же сообщения получили восемь московских судов. Все анонимные заявления оказались ложными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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