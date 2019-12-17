Россия вложит $500 миллионов в модернизацию порта "Тартус" в Сирии

СЕГОДНЯ 15:27 2019-12-17T15:27:06+03:00

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Вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия вложит $500 миллионов в ближайшие четыре года в модернизацию переданного в управление российской стороне сирийского порта Тартус,

- Российская сторона намерена наладить работу старого порта и построить новый торговый порт, - отметил Борисов. Он также подчеркнул, что несмотря на низкую загрузку, в Тартусе созданы рабочие места для 3700 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU