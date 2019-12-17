2019-12-17T15:42:05+03:00
Происшествия

Трёх мужчин подозревают в организации серии терактов на рождественских ярмарках в Европе

Предполагаемые террористы планировали акции в Вене, Зальцбурге и других городах
Ася КУЗНЕЦОВА
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Задержанные мужчины планировали теракты на рождественских ярмарках сразу в нескольких европейских городахЗадержанные мужчины планировали теракты на рождественских ярмарках сразу в нескольких европейских городахФото: REUTERS
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Трёх мужчин подозревают в планировании серии терактов на рождественской ярмарке в Вене, Зальцбурге и других европейских городах. Об этом сообщает австрийская газета Kurier со ссылкой на источники.

По данным издания, один из подозреваемых, Серго П. в данный момент уже сидит в тюрьме Хиртенберг в Австрии за участие в террористической организации. Kurier также отмечает, что он планировал сбежать из тюрьмы и организовать серию терактов в Европе. Его сообщников задержали на прошлой неделе, и сейчас они заключены под стражу. Они могли созваниваться с Серго П., что также является нарушением закона. Защита обвиняемых заявила телекомпании ORF, что они не состоят в группировке ИГИЛ*, а к обвинениям недостаточно доказательств.

Теракты на рождественских ярмарках в городах Европы продолжаются с 2016 года. Тогда грузовик с польскими номерами наехал на толпу людей в Берлине. В результате погибли 12 человек и ещё 50 получили ранения.

Позже подобное повторилось в Страссбурге. Мужчина, уже состоявший в базе радикальных исламистов, открыл стрельбу на площади. Тогда погибли 3 человека, пострадали 12.

* Террористическая организация, запрещена в России

ИСТОЧНИК KP.RU

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