Адмирал ответил на претензии США к российскому кораблю у берегов Флориды

СЕГОДНЯ 15:46 2019-12-17T15:46:46+03:00

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Бывший командующий Балтийским флотом России, адмирал Владимир Валуев назвал надуманными обвинения Вашингтона в небезопасном плавании корабля-разведчика ВМФ РФ «Виктор Леонов» у юго-восточного побережья США.

Ранее Соединённые Штаты заявили, что российский корабль якобы не использовал ходовые огни при плохой видимости и не отвечал на вызовы других судов.

По словам Валуева, экипаж не стал бы при плохой видимости выключать ходовые огни, поскольку они видны только на очень близком расстоянии, и они нужны для собственной безопасности корабля.

«Я считаю, что это надуманные претензии (…) Пусть американцы внимательно слушают, а не закрывают уши. В открытом море судно маневрирует в соответствии с Международными правилами предупреждения столкновений судов в море», - передают РИА Новости слова адмирала.

Напомним, накануне Эсминец «Росс» Военно-морских сил США вошел в юго-западную часть акватории Черного. Судно сопровождал корабль Черноморского флота России.

ИСТОЧНИК KP.RU