«Полицейский с Рублевки» обошел «Джуманджи» в прокате

СЕГОДНЯ 15:44 2019-12-17T15:44:50+03:00

"Полицейский с Рублевки" стал лидером проката. ФОТО: телеканал "ТНТ"

Картина о российских полицейских собрала за первый уикенд 343 миллиона рублей

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Отечественная комедия «Полицейский с Рублевки», которая стартовала в прокате 12 декабря, обошла по сборам главного конкурента – приключенческую комедию «Джуманджи: Новый уровень». По результатам первого уикенда у российской ленты на счету 343 миллиона рублей, у голливудской новинки 300 миллионов.

Эксперты прогнозировали успех полицейских, но были удивлены результатами. Многие высказывали предположение, что без Александра Петрова комедия не даст таких результатов.

В разговоре с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова напомнила, что фильм «Джуманджи: Новый уровень» действительно был главным претендентом на первую строчку рейтинга.

- Вторая часть «Полицейского с Рублевки» превзошла по популярности первую, вышедшую год назад. Думаю, что в предпраздничные уикенды касса существенно вырастет, - комментирует Зинякова.

«Холодное сердце -2» в эти выходные на третьей строчке с суммой в 150 миллионов рублей, общая сумма сборов в России превысила 1,5 миллиарда.

Остальные новинки недели остались за пределами десятки лидеров. Мультфильмам «Тайна Мосли» и «Щенячий патруль: Мегащенки и отважные птенцы» оказалась не под силу конкуренция со студийным гигантом.

Полицейский с Рублёвки - Трейлер (Полная версия).

ИСТОЧНИК KP.RU