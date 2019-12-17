На иностранных сайтах нашли личную информацию о миллионах россиян

СЕГОДНЯ 16:01 2019-12-17T16:01:15+03:00

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На иностранном сайте nomerekaterinburga.com, домен которого расположен во Франции, специалисты Роскомнадзора нашли личную информацию о миллионах россиян, с их фамилиями, именами, отчествами, домашними адресами и номерами телефонов.

«Специалисты Управления Роскомнадзора по Курганской области в результате рассмотрения обращения гражданина выявили зарубежный интернет-ресурс, который хранит за пределами страны персональные данные россиян из 60 городов и жителей 34 городов Казахстана», - говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

На данный момент, ведомство обратилось в суд и добилось внесения интернет-портала в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Доступ к сайту ограничен.

Напомним, в конце ноября в интернете обнаружили базу данных 1,2 миллиарда пользователей соцсетей с их номерами телефонов, почтовыми адресами и связанными профили в социальных сетях. Руководитель аналитического центра Zecurion (ЗэкуриОн) Владимир Ульянов, комментируя этот инцидент в эфире радио «Комсомольская правда», заявил, что «какой бы сервис не создавали, утечки будут возникать».

ИСТОЧНИК KP.RU