Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

СЕГОДНЯ 16:23 2019-12-17T16:25:53+03:00

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В Нижнем Новгороде прошёл один из этапов испытания боевой машины «Деривация». Название в переводе с латыни означает «отклонение». «Деривация» - это боевая машина с 57-мм пушкой высокой баллистики и повышенной точности стрельбы, с автоматизированной системой управления огнем, которая может регулироваться полностью дистанционно. Её масса составляет чуть меньше 23 тонн, это обеспечивает ей плавучесть и возможность стрельбы из положения на плаву. Уникальные кадры испытания новейшей боевой машины впервые опубликовал сайт телеканала «Звезда».

Машина на гусеничном бронированном шасси из состава зенитного артиллерийского комплекса ЗАК-57 создана специалистами ЦНИИ «Буревестник» (входит в состав корпорации «Уралвагонзавод»). Сейчас «Деривацию» отправили на полигон для полевых испытаний в условиях низких температур.

«Деривация» управляется только дистанционно экипажем из трёх человек. В боекомплект включены снаряды как для дистанционного взрывателя и автоматической зенитной пушки, так и для артиллерийского снаряда. Также «Деривация» может эффективно поражать в ближней зоне воздушные цели в круговой зоне, а также управляемые и крылатые ракеты, ударные элементы систем ВТО и РСЗО.

Боевая машина универсальна, дальность её стрельбы позволяет уничтожать все возможные наземные и воздушные цели. Она способна уничтожать не только воздушные, но и легкобронированные наземные и надводные цели. Также «Деривация» способна уничтожать людей, укрытых в зданиях и сооружениях легкого типа.

«Деривация» работает в любую погоду и в любое время суток в любой геофизической обстановке, в условиях оптического и радиоэлектронного противодействия, а также может обнаружить и сопровождать цели. В её состав входят транспортно-загрузочная машина обеспечения боеприпасами и машина ремонта и технического обслуживания.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что к тому моменту, когда гиперзвуковые ракеты появятся в распоряжении других стран мира, в России уже будут более совершенные системы.

Испытания новейшей боевой машины Деривация .

ИСТОЧНИК KP.RU