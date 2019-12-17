Twitch и Матч ТВ больше не грозит блокировка
Стриминговый сервис Twitch и телеканал «Матч ТВ» избежали блокировки, удалив незаконный контент, на владении которым настаивала компания Rambler.
- В связи с принятием владельцами ресурсов мер по удалению противоправного контента доступ к данным информационным ресурсам не ограничивался, - передаёт ТАСС слова пресс-секретаря Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Напомним, что ранее Rambler Group обвинила стриминговый сервис Twitch и телеканал "Матч ТВ" в незаконной трансляции матчей Английской премьер-лиги.
16 декабря Мосгорсуд удовлетворил требование Rambler о предварительной блокировке трансляций АПЛ на сайте Twitch и "Матч ТВ". Причиной блокировки стало нарушение авторских прав. Rambler требовал блокировку Twitch и компенсацию в размере 180 млрд рублей.
Уточнялось, что сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на сервисе трансляций АПЛ.
ИСТОЧНИК KP.RU