Twitch и Матч ТВ больше не грозит блокировка

СЕГОДНЯ 16:40 2019-12-17T16:40:39+03:00

Ранее Мосгорсуд удовлетворил требование Rambler о предварительной блокировке трансляций АПЛ на сайте Twitch и "Матч ТВ" Фото: REUTERS

Они удалили незаконный контент, права на который отстаивала Rambler Group

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Стриминговый сервис Twitch и телеканал «Матч ТВ» избежали блокировки, удалив незаконный контент, на владении которым настаивала компания Rambler.

- В связи с принятием владельцами ресурсов мер по удалению противоправного контента доступ к данным информационным ресурсам не ограничивался, - передаёт ТАСС слова пресс-секретаря Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Напомним, что ранее Rambler Group обвинила стриминговый сервис Twitch и телеканал "Матч ТВ" в незаконной трансляции матчей Английской премьер-лиги.

16 декабря Мосгорсуд удовлетворил требование Rambler о предварительной блокировке трансляций АПЛ на сайте Twitch и "Матч ТВ". Причиной блокировки стало нарушение авторских прав. Rambler требовал блокировку Twitch и компенсацию в размере 180 млрд рублей.

Уточнялось, что сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на сервисе трансляций АПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU