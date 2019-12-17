2019-12-17T17:27:50+03:00
В мире

49 журналистов были убиты за 2019 год

Это самое малое количество погибших "акул пера" за 16 лет
Ася КУЗНЕЦОВА
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Генеральный секретарь международной организации «Репортеры без границ» Кристоф ДелуарГенеральный секретарь международной организации «Репортеры без границ» Кристоф ДелуарФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Международная правозащитная организация «Репортёры без границ» заявили, что по итогам за 2019 год 49 журналистов были убиты, 389 находятся в заключении, а 57 - в заложниках. Организация в своём докладе указывает на самой низкий показатель по убийству журналистов за этот год в течение последних 16 лет.

Также «Репортёры без границ» отмечают, что в 2019 году снизилось вдвое количество убитых журналистов среди тех, кто освещал вооружённые конфликты. В общей сложности 17 журналистов убили в Сирии, Йемене и Афганистане. В 2018 убитых было 34. Опасным для журналистов регионом наравне с Ближним Востоком стала Латинская Америка. Там за уходящий год погибли 14 журналистов.

«Репортёры без границ» указывают изменения в статистике смертности по регионам: 59% журналистов погибло в мирных странах.

- Если небывалое сокращение числа погибших журналистов в зонах конфликтов дает повод для радости, то одновременно мы констатируем, что все больше журналистов преднамеренно убивают за их работу в демократических странах, что представляет серьезный вызов для демократий, - передаёт Интерфакс слова генсека организации Кристоф Делуар.

«Репортёры без границ» также отмечают, что число необоснованных задержаний журналистов возросло на 12% по сравнению с прошлым годом. Почти половина задержанных журналистов находятся в Китае, Саудовской Аравии и Египте.

Ранее сайт kp.ru писал об убийстве известного журналиста Павла Шеремета. Автомобиль журналиста был взорван по пути на работу в центре Киева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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