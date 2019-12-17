2019-12-17T17:28:53+03:00
Политика

Пушков рассказал о "порочном пути" Зеленского

По словам сенатора, новый президент Украины выбрал путь Порошенко
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пушков рассказал о последствиях украинских санкций против РоссииПушков рассказал о последствиях украинских санкций против РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Расширяя ограничительные меры в отношении России, украинский президент Владимир Зеленский вводит санкции против самой Украины. Такое заявление сделал глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Эффект для России нулевой - по сути, это санкции против самой Украины», - написал сенатор в своем Twitter.

По словам Пушкова расширяя санкции против России, украинский лидер выбирает «порочный путь» бывшего президента Украины Петра Порошенко, при котором незалежная «потеряла десятки миллиардов» от разрыва экономических связей с Москвой. «Зеленский, видно, решил, что надо потерять еще», - заключил сенатор.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на сайте правительства Украины появился документ о введении новых санкций против предприятий, которые находятся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями российскими ОПК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На акциях протеста возле Рады пострадали 17 полицейских
Донбасс продолжит курс на интеграцию с Россией «без оглядки» на Зеленского
В Госдуме предложили запретить курение в кухнях, коридорах и санузлах коммуналок
Пушков рассказал о "порочном пути" Зеленского
49 журналистов были убиты за 2019 год
Россия расширила перечень украинских товаров, запрещенных к ввозу
Twitch и Матч ТВ больше не грозит блокировка
Партия с метадоном, задержанная во Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых
На акциях протеста в Киеве пострадали четверо полицейских
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Кузнецова: Российских детей возвратят из Сирии в 2020 году
На иностранных сайтах нашли личную информацию о миллионах россиян
Адмирал ответил на претензии США к российскому кораблю у берегов Флориды
«Полицейский с Рублевки» обошел «Джуманджи» в прокате