Пушков рассказал о "порочном пути" Зеленского

СЕГОДНЯ 17:28 2019-12-17T17:28:53+03:00

Пушков рассказал о последствиях украинских санкций против России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Расширяя ограничительные меры в отношении России, украинский президент Владимир Зеленский вводит санкции против самой Украины. Такое заявление сделал глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Эффект для России нулевой - по сути, это санкции против самой Украины», - написал сенатор в своем Twitter.

По словам Пушкова расширяя санкции против России, украинский лидер выбирает «порочный путь» бывшего президента Украины Петра Порошенко, при котором незалежная «потеряла десятки миллиардов» от разрыва экономических связей с Москвой. «Зеленский, видно, решил, что надо потерять еще», - заключил сенатор.

Напомним, как писал сайт kp.ru, на сайте правительства Украины появился документ о введении новых санкций против предприятий, которые находятся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями российскими ОПК.

ИСТОЧНИК KP.RU