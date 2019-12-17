Донбасс продолжит курс на интеграцию с Россией «без оглядки» на Зеленского

СЕГОДНЯ 18:00 2019-12-17T18:00:26+03:00

Главы ДНР и ЛНР сообщили, что это никак не противоречит минским соглашениям

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Главы Донецкой и Луганской народных республик, Денис Пушилин и Леонид Пасечник, заявили, что ДНР и ЛНР не свернут с курса на интеграцию с Россией, которая никак не противоречит минским соглашениям.

«После встречи "нормандской четверки" мы поняли, кто наш друг, а кто наш враг. Мы хотим идти в одном направлении с Россией, и мы будем планомерно идти к этому, вне зависимости от мнения Киева», - заявил лидер ДНР.

Пасечников сообщил, что ЛНР выступает за необходимость соблюдения минских соглашений и решений «нормандской четверки». Однако этому «абсолютно не противоречит» интеграция с Россией, которую республика будет осуществлять «без оглядки» на то, согласен ли с этим украинский президент Владимира Зеленский и его западные партнеры.

Напомним, ранее на Украине был опубликован законопроект о децентрализации власти. Документ предлагает новое управление регионами без особого статуса Донбасса, который предусмотрен Минскими соглашениями и утверждён на «нормандском саммите».

ИСТОЧНИК KP.RU