2019-12-17T18:36:26+03:00
В мире

Китай принял на вооружение первый авианосец собственного производства

На церемонии передачи «Шаньдуна» флоту присутствовал Си Цзиньпин
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Китай принял на вооружение первый авианосец собственного производстваКитай принял на вооружение первый авианосец собственного производстваФото: REUTERS
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Во вторник, 17 декабря, Военно-морские силы Народно-освободительной армии Китая принял на вооружение первый авианосец китайского производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны Китайской Народной Республики.

Церемония передачи флоту авианосца «Шаньдун» с бортовым номером «17» состоялась на военно-морской базе в городе Санья на острове Хайнань в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина и пяти тысяч представителей китайского ВМС.

О передаче авианосца объявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, испытания первого авианосцам китайского производства военные КНР начали в августе прошлого года. Представитель Минобороны Китая У Цянь сообщил, что тесты прошли успешно и безопасно, а строительство идет по установленному графику и обозначенные сроки. Изначально судно не получило никакого названия и проекта именовали 001А.

ИСТОЧНИК KP.RU

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