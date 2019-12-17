2019-12-17T18:43:36+03:00
Общество

В Оренбуржье пенсионер вернул забытую инкассатором сумку с миллионом

Пожилой мужчина сам обратился в полицию, найдя «баул» с деньгами на улице
Анастасия КУРДЮКОВА
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Необычную находку принес сегодня в дежурную часть Новосергиевского района Оренбургской области местный житель. Ею оказалась сумка, полная крупных купюр. 72-летний пенсионер пояснил, что нашел ее лежащей на дороге. Заглянув внутрь, он охнул – столько денег держать в руках ему еще не приходило.

Оказалось, сообщение о пропаже этой сумки уже поступило правоохранителям. Его оставил сотрудник инкассаторской службы, заявив, что деньги у него украли. На самом деле дорогой груз рассеянный инкассатор потерял сам.

Забрав выручку в одной из фирм, он положил сумку с деньгами на крышу служебного автомобиля. А потом просто забыл положить ее внутрь машины и уехал. Переноска, в которой находилось немногим больше миллиона рублей, упала на дорогу. Здесь ее и обнаружил пожилой человек. Вознаградят ли совестливого пенсионера за честность, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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