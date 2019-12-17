Госдума учредила медаль за вклад в развитие парламентаризма
Госдума России учредила медаль «за особый вклад в развитие парламентаризма». Соответствующие постановление было принято во вторник, 17 декабря.
Медалью будут награждать не только россиян, но и иностранных граждан, которые внесли вклад в укрепление «многосторонних или двусторонних отношений» с Россией, а также межпарламентского сотрудничества.
На медаль не могут претендовать действующие депутаты и члены Совета Федерации. Более того раз в год ею могут наградить не более пяти человек.
Ходатайствовать о награде смогут фракции и профильные комитеты, а также Председатель Госдумы, которому предлагается лично вручать медаль в канун Дня российского парламентаризма 27 апреля.
Как сообщается на сайте Госдумы, медаль будет состоять из медно-никелевого сплава. На лицевой стороне будет современное здание Государственной Думы, а на оборотной - Таврический дворец.
Список награжденных собираются публиковать в «Парламентской газете».
Напомним, год назад президент России Владимир Путин учредил памятную медаль «За строительство Крымского моста» для россиян, иностранных граждан и организаций, внесшим значительный вклад в строительство моста.
ИСТОЧНИК KP.RU