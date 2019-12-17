Госдума учредила медаль за вклад в развитие парламентаризма

СЕГОДНЯ 18:59 2019-12-17T18:59:15+03:00

На награду не могут претендовать действующие депутаты и члены Совета Федерации

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Госдума России учредила медаль «за особый вклад в развитие парламентаризма». Соответствующие постановление было принято во вторник, 17 декабря.

Медалью будут награждать не только россиян, но и иностранных граждан, которые внесли вклад в укрепление «многосторонних или двусторонних отношений» с Россией, а также межпарламентского сотрудничества.

На медаль не могут претендовать действующие депутаты и члены Совета Федерации. Более того раз в год ею могут наградить не более пяти человек.

Ходатайствовать о награде смогут фракции и профильные комитеты, а также Председатель Госдумы, которому предлагается лично вручать медаль в канун Дня российского парламентаризма 27 апреля.

Как сообщается на сайте Госдумы, медаль будет состоять из медно-никелевого сплава. На лицевой стороне будет современное здание Государственной Думы, а на оборотной - Таврический дворец.

Список награжденных собираются публиковать в «Парламентской газете».

Напомним, год назад президент России Владимир Путин учредил памятную медаль «За строительство Крымского моста» для россиян, иностранных граждан и организаций, внесшим значительный вклад в строительство моста.

ИСТОЧНИК KP.RU