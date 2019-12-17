Берлин готовится к введению американских санкций из-за «Северного потока - 2»

СЕГОДНЯ 21:18 2019-12-17T21:18:50+03:00

В Германии полагают, что ограничения коснутся компании, которая прокладывает последние элементы газопровода

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Берлин готовится к введению ограничительных мер со стороны Вашингтона из-за реализации проекта газопровода «Северный поток - 2».

Как сообщает таблоид Bild, ссылаясь на конфиденциальный документ Министерства экономики и энергетики Германии, решение Вашингтона немецкое правительство ждет уже на этой неделе.

«Правительство не исключает, что объявленные санкции будут препятствовать работам по прокладке труб в датской экономической зоне», - цитирует Bild документ.

По данным издания, Берлин не ожидает прямых санкций против Германии или компании оператора проекта Nord stream 2, а полагают, что под ограничительные меры попадет швейцарско-нидерландское предприятие Allseas, которое устанавливает последние элементы трубопровода.

Как писал сайт kp.ru, Bild также сообщил о том, что Берлин рассчитывает на то, что прокладка труб будет завершена в течение 30 дней. Однако в Nord Stream 2 AG сообщили, что проект будет завершен в течение нескольких месяцев.

Отметим, ранее сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против компаний, которые занимаются реализацией «Северного потока - 2». Документ должен подписать президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

ИСТОЧНИК KP.RU