2019-12-17T21:18:50+03:00
В мире

Берлин готовится к введению американских санкций из-за «Северного потока - 2»

В Германии полагают, что ограничения коснутся компании, которая прокладывает последние элементы газопровода
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Берлин готовится к введению американских санкций из-за «Северного потока - 2»Берлин готовится к введению американских санкций из-за «Северного потока - 2»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Берлин готовится к введению ограничительных мер со стороны Вашингтона из-за реализации проекта газопровода «Северный поток - 2».

Как сообщает таблоид Bild, ссылаясь на конфиденциальный документ Министерства экономики и энергетики Германии, решение Вашингтона немецкое правительство ждет уже на этой неделе.

«Правительство не исключает, что объявленные санкции будут препятствовать работам по прокладке труб в датской экономической зоне», - цитирует Bild документ.

По данным издания, Берлин не ожидает прямых санкций против Германии или компании оператора проекта Nord stream 2, а полагают, что под ограничительные меры попадет швейцарско-нидерландское предприятие Allseas, которое устанавливает последние элементы трубопровода.

Как писал сайт kp.ru, Bild также сообщил о том, что Берлин рассчитывает на то, что прокладка труб будет завершена в течение 30 дней. Однако в Nord Stream 2 AG сообщили, что проект будет завершен в течение нескольких месяцев.

Отметим, ранее сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против компаний, которые занимаются реализацией «Северного потока - 2». Документ должен подписать президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рада будет искать компромиссный вариант земельной реформы
Берлин готовится к введению американских санкций из-за «Северного потока - 2»
Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока - 2»
Украинские власти лишили госохраны Яценюка и Турчинова
В Раде заявили, что Киев потерял более 1,5 млрд долларов за газ по реверсной системе
«Свободу Тарасовой»: Губерниев отреагировал на петицию с требованием лишить его коллегу работы
Оператор «Северного потока-2» планирует завершить проект в течение нескольких месяцев
Госдума учредила медаль за вклад в развитие парламентаризма
В Оренбуржье пенсионер вернул забытую инкассатором сумку с миллионом
Китай принял на вооружение первый авианосец собственного производства
На акциях протеста возле Рады пострадали 17 полицейских
Донбасс продолжит курс на интеграцию с Россией «без оглядки» на Зеленского
В Госдуме предложили запретить курение в кухнях, коридорах и санузлах коммуналок
Пушков рассказал о "порочном пути" Зеленского
49 журналистов были убиты за 2019 год
Россия расширила перечень украинских товаров, запрещенных к ввозу
Twitch и Матч ТВ больше не грозит блокировка
Партия с метадоном, задержанная во Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых
На акциях протеста в Киеве пострадали четверо полицейских
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Кузнецова: Российских детей возвратят из Сирии в 2020 году
На иностранных сайтах нашли личную информацию о миллионах россиян
Адмирал ответил на претензии США к российскому кораблю у берегов Флориды
«Полицейский с Рублевки» обошел «Джуманджи» в прокате