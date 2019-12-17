Рада будет искать компромиссный вариант земельной реформы

СЕГОДНЯ 21:34 2019-12-17T21:34:33+03:00

Представитель украинского президента рассказал, что будет с законопроектом после акций протеста у зданий парламента

Изменить размер текста: A A

Верховная рада будет искать компромиссное решение в отношении законопроекта о продаже сельскохозяйственных земель, поскольку данная реформа вызвала протест украинских граждан. Такое заявление сделал уполномоченный украинского президента по земельным вопросам Роман Лещенко.

«В данном вопросе мы должны искать компромисс, и я думаю, что в ближайшее время этот компромисс будет найден, но исходя из того, как будет проходить рассмотрение в Верховной раде. И я хочу успокоить общество, если будут какие-то нарушения, то на них президент будет реагировать», - сказал он и отметил, что этот диалог должен продолжаться в рамках законодательного поля.

Лещенко сообщил, что законопроект находится на контроле у президента Украины Владимира Зеленского, который «сейчас внимательно следит за Верховной радой в части обсуждения наиболее важных моментов земельной реформы».

Уполномоченный президента, добавил, что на Украине был сформирован аграрный рынок, где «есть место всем - и малым, и средним, и большим».

Сам украинский президент заявил, что уважает мнение украинцев по вопросу земельной реформы, но осудил беспорядки возле Рады.

Напомним, изначально эта реформа вызвала потасовки в самой Раде. Многие партии и политики незалежной выступают против этого закона. При первом рассмотрении проекта 13 ноября в знак протеста к зданию парламента активисты принесли тушу свиньи в гробу. 17 декабря состоялась акция протеста, которая переросла в потасовки с полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU