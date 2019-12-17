Орешкин поддержал идею освободить малоимущих от НДФЛ

СЕГОДНЯ 22:17 2019-12-17T22:17:13+03:00

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Отмена от налога на доход физлиц (НДФЛ) для малоимущих семей будет иметь положительный эффект для экономики. Такое заявление сделал министр экономического развития России Максим Орешкин.

«Я считаю, что такая мера будет очень позитивной для экономики», - сказал Орешкин.

Ранее спикер Совета Федерации Валентины Матвиенко попросила министра прокомментировать вопрос об отмене НДФЛ для малоимущих. Орешкин отметил, что это тяжелый вопрос, но сенатор попросила его выразить собственную точку зрения.

Напомним, еще в апреле этого года самых бедных россиян предложили освободить от подоходного налога. В конце ноября с подобной идеей выступил глава ВТБ Андрей Костин. В ответ министр финансов Антон Силуанов предложил взвесить все плюсы и минусы.

Как писал сайт kp.ru, 25 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщил, что правительство не отказалось от отмены НДФЛ, но есть определенные сложности. По его словам, в таком случае многие россияне почувствуют себя «незаконно обойденными».

ИСТОЧНИК KP.RU