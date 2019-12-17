2019-12-17T22:46:53+03:00
В мире

В Польше не исключили выход из Евросоюза из-за судебной реформы

Верховный суд республики призвал польское правительство не изменять судебную систему страны
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Верховный суд республики призвал польское правительство не изменять судебную систему страныВерховный суд республики призвал польское правительство не изменять судебную систему страныФото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Постановление о судебной реформе в Польше может привести к выходу республики из Европейского Союза. Об этом говорится в заявлении польского Верховного суда.

«Противоречие между законодательством ЕС и законодательством Польши (…) приведет в конечном итоге - к необходимости покинуть Европейский союз», - говорится в заявлении.

Верховный суд указывает на то, что после введения изменений в Евросоюзе начнут процедуру выявления нарушений обязательств.

Суд призвал дать изменениям «негативную оценку» и назвал их «реальной угрозой для независимости судебной системы Польши».

Напомним, еще в прошлом году Еврокомиссия попросила Суд Евросоюза оценить судебную реформу в Польше. В Европейском союзе полагают, что Варшава подрывает принцип независимости судебных органов.

Как сообщал сайт kp.ru, одним из ключевых пунктов реформы судебной системы является положение о снижении возраста выхода на пенсию судей Верховного суда с 70 до 65 лет. Таким образом досрочное увольнение грозит 27 из 72 судей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ЦБ может передать контрольный пакет акций Сбербанка другой госструктуре
В Польше не исключили выход из Евросоюза из-за судебной реформы
Орешкин поддержал идею освободить малоимущих от НДФЛ
ЕС признал завершенным создание независимого газотранспортного оператора на Украине
Рада будет искать компромиссный вариант земельной реформы
Берлин готовится к введению американских санкций из-за «Северного потока - 2»
Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока - 2»
Украинские власти лишили госохраны Яценюка и Турчинова
В Раде заявили, что Киев потерял более 1,5 млрд долларов за газ по реверсной системе
«Свободу Тарасовой»: Губерниев отреагировал на петицию с требованием лишить его коллегу работы
Оператор «Северного потока-2» планирует завершить проект в течение нескольких месяцев
Госдума учредила медаль за вклад в развитие парламентаризма
В Оренбуржье пенсионер вернул забытую инкассатором сумку с миллионом
Китай принял на вооружение первый авианосец собственного производства
На акциях протеста возле Рады пострадали 17 полицейских
Донбасс продолжит курс на интеграцию с Россией «без оглядки» на Зеленского
В Госдуме предложили запретить курение в кухнях, коридорах и санузлах коммуналок
Пушков рассказал о "порочном пути" Зеленского
49 журналистов были убиты за 2019 год
Россия расширила перечень украинских товаров, запрещенных к ввозу
Twitch и Матч ТВ больше не грозит блокировка
Партия с метадоном, задержанная во Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых
На акциях протеста в Киеве пострадали четверо полицейских
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Кузнецова: Российских детей возвратят из Сирии в 2020 году
На иностранных сайтах нашли личную информацию о миллионах россиян
Адмирал ответил на претензии США к российскому кораблю у берегов Флориды
«Полицейский с Рублевки» обошел «Джуманджи» в прокате