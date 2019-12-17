В Польше не исключили выход из Евросоюза из-за судебной реформы

СЕГОДНЯ 22:46 2019-12-17T22:46:53+03:00

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Постановление о судебной реформе в Польше может привести к выходу республики из Европейского Союза. Об этом говорится в заявлении польского Верховного суда.

«Противоречие между законодательством ЕС и законодательством Польши (…) приведет в конечном итоге - к необходимости покинуть Европейский союз», - говорится в заявлении.

Верховный суд указывает на то, что после введения изменений в Евросоюзе начнут процедуру выявления нарушений обязательств.

Суд призвал дать изменениям «негативную оценку» и назвал их «реальной угрозой для независимости судебной системы Польши».

Напомним, еще в прошлом году Еврокомиссия попросила Суд Евросоюза оценить судебную реформу в Польше. В Европейском союзе полагают, что Варшава подрывает принцип независимости судебных органов.

Как сообщал сайт kp.ru, одним из ключевых пунктов реформы судебной системы является положение о снижении возраста выхода на пенсию судей Верховного суда с 70 до 65 лет. Таким образом досрочное увольнение грозит 27 из 72 судей.

ИСТОЧНИК KP.RU