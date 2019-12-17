2019-12-17T23:03:35+03:00
Экономика

ЦБ может передать контрольный пакет акций Сбербанка другой госструктуре

Reuters сообщает, что вопрос уже вышел на уровень правительства
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ЦБ намерен передать контрольный пакет акций Сбербанка другой госструктуреЦБ намерен передать контрольный пакет акций Сбербанка другой госструктуреФото: Анастасия ОСИПОВА
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Контрольный пакет акций Сбербанка в размере 50% плюс одна акция, которым владеет Банк России, может быть передан другой государственной структуре.

О том, что обсуждение передачи акций вышло на уровень правительства, сообщает агентство Reuters со ссылкой на три источника, близких к заинтересованным сторонам.

По словам одного из источников, российские власти начали обсуждение судьбы контрольного пакета ещё в сентябре, а к понедельнику, 16 декабря, вопрос перешел на правительственный уровень.

Источник, близкий к наблюдательному совету Сбербанка, сообщил Reuters, что никакие решения пока не приняты.

«В правительстве РФ обсуждаются разные вопросы. Конкретно по этому никаких решений пока нет», - сказал изданию пресс-секретарь российского премьер-министра Олег Осипов.

Напомним, накануне Сбербанк представил самый мощный в России суперкомпьютер, названный Christofari в честь первого клиента сберкассы Николая Кристофари.

ИСТОЧНИК KP.RU

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