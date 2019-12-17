Путин и Макрон по телефону обсудили транзит российского газа в ЕС

17 Дек. 23:46 2019-12-17T23:46:44+03:00

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Президенты России и Франции также обменялись мнениями о ситуации в Сирии и Ливии

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Вечером во вторник, 17 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы обсудить актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня.

В частности, как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры двух государств обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, транзит природного газа из России в страны Евросоюза, а также договоренности, достигнутые во время саммита «Нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

Отмечается, что Владимир Путин выразил Эммануэлю Макрону признательность за хорошую организацию встречи. Собеседники «дали позитивную оценку достигнутым договорённостям, которые идут в русле имплементации минского «Комплекса мер».

«Президент России подчеркнул необходимость последовательного осуществления совместно согласованных шагов, включая правовое оформление особого статуса Донбасса, обеспечение режима прекращения огня и обмен удерживаемыми лицами», - говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU