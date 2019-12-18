Телеканалы выдвинули операторам ультиматум о вещании в Интернете

СЕГОДНЯ 00:21 2019-12-18T00:24:43+03:00

Каналы, входящие в «Газпром-медиа» и НМГ, требуют с 1 февраля вести их трансляцию через платформу «Витрина ТВ»

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Телеканалы, входящие в «Газпром-медиа» и «Национальную медиа группу» (НМГ), выдвинули операторам связи ультиматум, потребовав с 1 февраля нового года вести их трансляцию через платформу «Витрина ТВ», а пока – с 25 декабря по 31 января – транслировать их программы в неизменном виде. В частности, без рекламы. Об этом говорится в письмах каналов, разосланных ими основным российским операторам связи.

«С 1 февраля 2020 года распространение ОТТ-версии телеканала будет доступно исключительно через ООО «Витрина ТВ». В случае, если подключение через ООО «Витрина ТВ» не будет реализовано к 1 февраля 2020 года ...(оператор) должен прекратить распространение ОТТ-версии телеканала 1 февраля 2020 года», - цитирует текст посланий РИА Новости.

Отправку писем агентству подтвердили в «Газпром-медиа» и НМГ, уточнив, что причиной требования «транслировать сигнал каналов без изменений, записи, возможности перемотки» стало то, что «операторы путем записи эфира фактически предоставляют сервис VOD, что является нарушением прав использования контента ТВ-каналов».

«Данное решение продиктовано многочисленными нарушениями при распространении телеканалов со стороны операторов, что, в свою очередь, ведет к многомиллиардным убыткам. Такие действия со стороны операторов являются незаконными», - подчеркнули в пресс-службе НМГ.

Со своей стороны, представители ведущих операторов подтвердили получение таких писем и сказали, что изучают требования каналов.

ИСТОЧНИК KP.RU