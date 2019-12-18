Спецпредставитель США по КНДР посетит Китай, чтобы обсудить ситуацию на Корейском полуострове

СЕГОДНЯ 02:26 2019-12-18T02:39:08+03:00

Биген отправится в Пекин после визитов в Сеул и Токио

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Спецпредставитель госдепартамента США по КНДР Стивен Биген 19 – 20 декабря отправится в Китай, чтобы обсудить ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщило американское внешнеполитическое ведомство, уточнив, что визит Бигена в Пекин состоится после того, как дипломат посетит столицу Японии.

«После своей поездки 15 – 19 декабря в Сеул и Токио специальный представитель Биген отправится в Пекин 19 – 20 декабря, чтобы встретиться с официальными лицами КНР для обсуждения необходимости сохранения международного единства в отношении Северной Кореи», - цитирует сообщение госдепа РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, с начала 2019 года военные КНДР провели около полутора десятков испытаний различных типов вооружения, а на днях Пхеньян объявил об очередном «очень важном» испытании на космодроме Сохэ, которое «поднимет ядерное сдерживание страны на новый уровень».

ИСТОЧНИК KP.RU