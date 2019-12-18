2019-12-18T03:54:37+03:00
Политика

Немецкий депутат призвал США не вмешиваться в газовый спор Украины с Россией

Представитель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге уверен, что «Северный поток – 2» вскоре заработает
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В бундестаге призвали США не вмешиваться в газовый спор между Россией и УкраинойВ бундестаге призвали США не вмешиваться в газовый спор между Россией и УкраинойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутат от фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Штеффен Котре считает, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в спор Украины с Россией по транзиту газа, тогда они быстрее заключат соглашение.

«Необходимо, чтобы США с их собственными интересами отошли в сторону. Никто, включая Россию, не обязан поставлять сырье или выбирать конкретный транзитный маршрут. Речь идет о газообеспечении Европы. Поэтому я не вижу связи между поставками и маршрутом транзита», - сказал немецкий политик в беседе с РИА Новости.

Он также отметил, что часть требований Украины непонятны, а противодействие Киева строительству необходимого Евросоюзу газопровода «Северный поток – 2» «крайне несправедливо, учитывая, что Германия и Европа поддерживают Украину». При этом Котре выразил уверенность, что трубопровод «вскоре будут введен в эксплуатацию».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее американский сенат принял законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который предусматривает санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», и военную помощь Украине.

В бундестаге заявили о «капитуляции» перед США из-за «Северного потока - 2».В партии «Альтернатива для Германии» считают, что нынешнее немецкое правительство «не в состоянии представлять интересы страны»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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