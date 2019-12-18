Задержанная во «Внуково» партия метадона принадлежала ООН

СЕГОДНЯ 04:44 2019-12-18T05:03:25+03:00

Во Внуково задержали партию метадона на сумму более 5 млрд рублей Фото: Иван ВИСЛОВ

В Организации пояснили, что направлявшийся в Таджикистан груз приняли за контрабанду наркотиков из-за неправильной маркировки

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Задержанная в московском аэропорту «Внуково» крупная партия метадона действительно принадлежала Организации Объединенных Наций, а российские таможенники приняли ее за контрабанду наркотиков из-за того, что груз направлялся в Таджикистан с неправильной маркировкой, заявил представитель Программы развития ООН (ПРООН).

«Эта партия метадона стоимостью 79 310 долларов является частью программы ПРООН по профилактике ВИЧ в Таджикистане и представляет собой жизненно необходимое лечение для людей, принимающих наркотики путем инъекции», - сказал он в беседе с РИА Новости, добавив, что сотрудники организации «находится в контакте с российскими властями в целях решения этого вопроса».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне стало известно, что в начале декабря во «Внуково» была обнаружена и изъята партия наркотического вещества метадон. Сообщалось, что ее стоимость на «черном рынке» может превышать 5,8 миллиарда рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750242" frameborder="0"></iframe> Наркотическое вещество из Германии на сумму более 5,8 млрд рублей выявили внуковские таможенники.

ИСТОЧНИК KP.RU