2019-12-18T05:03:25+03:00
Происшествия

Задержанная во «Внуково» партия метадона принадлежала ООН

В Организации пояснили, что направлявшийся в Таджикистан груз приняли за контрабанду наркотиков из-за неправильной маркировки
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Во Внуково задержали партию метадона на сумму более 5 млрд рублейВо Внуково задержали партию метадона на сумму более 5 млрд рублейФото: Иван ВИСЛОВ
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Задержанная в московском аэропорту «Внуково» крупная партия метадона действительно принадлежала Организации Объединенных Наций, а российские таможенники приняли ее за контрабанду наркотиков из-за того, что груз направлялся в Таджикистан с неправильной маркировкой, заявил представитель Программы развития ООН (ПРООН).

«Эта партия метадона стоимостью 79 310 долларов является частью программы ПРООН по профилактике ВИЧ в Таджикистане и представляет собой жизненно необходимое лечение для людей, принимающих наркотики путем инъекции», - сказал он в беседе с РИА Новости, добавив, что сотрудники организации «находится в контакте с российскими властями в целях решения этого вопроса».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне стало известно, что в начале декабря во «Внуково» была обнаружена и изъята партия наркотического вещества метадон. Сообщалось, что ее стоимость на «черном рынке» может превышать 5,8 миллиарда рублей.

Наркотическое вещество из Германии на сумму более 5,8 млрд рублей выявили внуковские таможенники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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