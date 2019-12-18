Жертвами беспорядков в тюрьме Панамы стали 11 человек

СЕГОДНЯ 05:16 2019-12-18T05:34:29+03:00

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Во вторник, 17 декабря, в панамской тюрьме Хойита, расположенной на востоке столицы Панамы, вспыхнули беспорядки, в результате которых были убиты одиннадцать заключенных, еще столько же получили ранения. К этому часу полиции удалось успокоить арестантов и взять ситуацию под контроль.

«Столкновение произошло между заключенными во вторник во второй половине дня в тюрьме Хойита, ситуация под контролем полиции. Сожалеем, что в результате погибли 11 человек, 11 пострадали», - отмечается в сообщении дирекции исправительных учреждений страны.

Уточняется, что сотрудники тюрьмы и полицейские в беспорядках не пострадали, а участников «разборок» развели по разным камерам, чтобы избежать новых вспышек насилия. Причины конфликта выясняются, начато расследование произошедшего, передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, в октябре на фоне массовых антиправительственных протестов в Эквадоре из тюрьмы сбежали десятки заключенных.

ИСТОЧНИК KP.RU