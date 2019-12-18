Пропавших после аварии на китайской шахте рабочих нашли живыми

СЕГОДНЯ 05:43 2019-12-18T06:02:37+03:00

Китайская угольная промышленность считается одной из самых опасных в мире Фото: REUTERS

13 человек провели под землей более 80 часов

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К утру среды, 18 декабря, китайским спасателям удалось найти живыми 13 рабочих, которые считались пропавшими без вести после аварии на шахте в городском округе Ибинь провинции Сычуань. Горняки провели под землёй более 80 часов, передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителей регионального правительства.

14 декабря около 15.00 по местному времени (10.00 мск) шахту в результате прорыва затопило водой, в тот же день были найдены тела троих шахтеров, 15 человек считались пропавшими без вести. Позже спасатели обнаружили еще двоих погибших, судьба 13 рабочих оставалась неизвестной.

Поисковая операция велась круглосуточно, и примерно в 8.00 (3.00 мск) среды стало известно, что всех пропавших шахтеров нашли живыми, подняли на поверхность и передали медикам.

Ранее сайт kp.ru писал, что накануне произошел обвал на угольной шахте в китайской провинции Гуйчжоу, погибли не менее 14 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU