"Слишком запоздали": США признали бессилие в попытках помешать "Северному потоку — 2"
Американская сторона заявила, что у Вашингтона недостаточно рычагов влияния, чтобы помешать завершению строительства между Россией и Германией "Северного потока — 2".
При этом, как отмечают эксперты, даже принятие оборонного бюджета на 2020 год, в который включены антироссийские санкции из-за газопровода, не сможет повлиять на ситуацию.
- Трубопровод почти завершён, и санкции, принятые во вторник в рамках законопроекта США об обороне, слишком запоздали, чтобы оказать какое-либо влияние, - сказано в официальном заявлении.
Сообщается, что американская администрация "сосредоточит своё" внимание на этом вопросе после того, как в Москву прибудет новый посол Джон Салливан. Ранее он был назначен вместо ушедшего в отставку Джона Хантсмана, пишет Bloomberg.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока - 2». Вашингтон выделит на военные цели 738 миллиардов долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU