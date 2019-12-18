Московские музеи будут работать бесплатно в новогодние праздники

СЕГОДНЯ 09:55 2019-12-18T09:55:46+03:00

Посетить московские музеи бесплатно можно будет со второго по пятое января, а также седьмого января Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Культурно обогатиться, ни копейки не заплатив, можно будет в восьмидесяти четырех музеях столицы

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Со 2 по 5 января, а также 8 января более восьмидесяти московских музеев будут работать в бесплатном режиме, чтобы москвичи и гости столицы могли провести новогодние праздники не только дома перед телевизором. Участвуют в этом году уже в традиционной праздничной программы Музей космонавтики, Дарвиновский музей, музей-заповедник "Царицыно", музей А.В. Тропинина. Многие музеи в длинном списке участников акции посвятили выставки празднованию Нового года и Рождества.

Усадьба "Коломенское" подготовила посетителям экспозицию "Ёлка сто лет назад. Старинные ёлочные украшения", увидеть в рамках которой можно будет не только игрушки XIX и XX веков, но и открытки и даже подарки. Также многие музеи именно в новогодние праздники откроются после обновления: снова можно будет посмотреть на Бородинскую панораму и экспозицию музея Владимира Высоцкого.

Полный список всех музеев, работающих бесплатно в начале 2020 года, можно изучить на сайте московской мэрии.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о московском новогоднем фестивале "Путешествие в Рождество".

ИСТОЧНИК KP.RU