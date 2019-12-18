2019-12-18T09:57:02+03:00
Общество

"Скептические настроены": Большинство россиян не видят изменений в отношениях с Украиной при Зеленском

Около 35% жителей РФ ничего не знают о деятельности украинского лидера
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Около 67% россиян уверены, что отношения между Москвой и Киевом ничуть не изменились после вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского.

Только 16% респондентов считают, что отношения двух стран скорее улучшились при новом президенте, 9% - скорее ухудшились. А 35% участников опроса при этом ничего не знают о деятельности Зеленского,.

Опрос показал, что 29% россиян относятся к нему безразлично и лишь 9% положительно. И 21% опрашиваемых относится к Владимиру Зеленскому отрицательно.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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