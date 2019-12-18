События, люди, фильмы: Яндекс назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-18T10:45:11+03:00

Зеленский стал самым популярным человеком по количеству запросов в Яндекс Фото: REUTERS

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Компания Яндекс проанализировала все поисковые запросы с 1 января по 12 декабря уходящего 2019 года, чтобы найти самые популярные из них в различных категориях, вне зависимости от содержания запросов. Также важным критерием оценки стала новизна некоторых поисковых запросов - ведь некоторыми явлениями русскоязычные пользователи заинтересовались только в этом году.

В категории "События" самыми значимыми стали украинские выборы президента страны, мощный интерес вызвал разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери.

Самыми популярными персонами по версии Яндекс стали президент Украины Владимир Зеленский, разработчик компьютерных игр Хидео Кодзима, экоактивистка Грета Тунберг, голливудский актер Хоакин Феникс, а также певица Билли Айлиш.

Отдельно Яндекс уделил внимание поисковым запросам, связанным с известными людьми, ушедшими в 2019 году. Больше всего пользователи поисковой системы интересовались певицей Юлией Началовой, рэпером Децлом, журналистом Сергеем Доренко и фэшн-директором "ЦУМа" Аллой Вербер.

В категории "Фильмы" рекордсменом по количеству запросов стал российский фильм "Т-34", сразу за ним - "Джокер" Тодда Филлипса, и только на третьем месте оказалась финальная часть "Мстителей". Самыми популярными сериалами оказались "Игра престолов", "Чернобыль", а также российский проект канала ТНТ "Жуки".

Ранее kp.ru рассказывал об итогах поискового года для платформы Google.

Топ-10 в категории "Люди"

1 Владимир Зеленский

2 Хидео Кодзима

3 Грета Тунберг

4 Хоакин Феникс

5 Билли Айлиш

6 Али Эрсан Дуру

7 Любовь Соболь

8 Антон Батырев

9 Александра Никифорова

10 Михаил Кокляев

Топ-10 в категории "События"

1 Выборы на Украине

2 Пожар в соборе Парижской Богоматери

3 Митинги в Москве

4 Катастрофа Superjet 100 в "Шереметьеве"

5 Ажиотаж вокруг "Зоны 51"

6 Переход на цифровое телевидение

7 Концерты Билли Айлиш в России

8 Отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны

9 Запуск московских центральных диаметров

10 Дело Ивана Голунова

Топ-10 в категории "Ушедшие"

1 Юлия Началова

2 Децл (Кирилл Толмацкий)

3 Сергей Доренко

4 Алла Вербер

5 Алексей Булдаков

6 Сергей Юрский

7 Юрий Лужков

8 Кит Флинт

9 Сергей Захаров

10 Ирина Цывина

Топ-10 в категории "Фильмы"

1 Т-34

2 Джокер

3 Мстители: Финал

4 Оно-2

5 Человек-паук: Вдали от дома

6 Форсаж: Хоббс и Шоу

7 Алита: Боевой ангел

8 Джон Уик-3

9 Капитан Марвел

10 Стекло

Топ-9 в категории "Сериалы"

1 Игра престолов

2 Чернобыль

3 Жуки

4 Султан моего сердца

5 Ветреный

6 Молодёжка

7 Дылды

8 ИП Пирогова

9 Другие

ИСТОЧНИК KP.RU