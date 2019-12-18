События, люди, фильмы: Яндекс назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году
Компания Яндекс проанализировала все поисковые запросы с 1 января по 12 декабря уходящего 2019 года, чтобы найти самые популярные из них в различных категориях, вне зависимости от содержания запросов. Также важным критерием оценки стала новизна некоторых поисковых запросов - ведь некоторыми явлениями русскоязычные пользователи заинтересовались только в этом году.
В категории "События" самыми значимыми стали украинские выборы президента страны, мощный интерес вызвал разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери.
Самыми популярными персонами по версии Яндекс стали президент Украины Владимир Зеленский, разработчик компьютерных игр Хидео Кодзима, экоактивистка Грета Тунберг, голливудский актер Хоакин Феникс, а также певица Билли Айлиш.
Отдельно Яндекс уделил внимание поисковым запросам, связанным с известными людьми, ушедшими в 2019 году. Больше всего пользователи поисковой системы интересовались певицей Юлией Началовой, рэпером Децлом, журналистом Сергеем Доренко и фэшн-директором "ЦУМа" Аллой Вербер.
В категории "Фильмы" рекордсменом по количеству запросов стал российский фильм "Т-34", сразу за ним - "Джокер" Тодда Филлипса, и только на третьем месте оказалась финальная часть "Мстителей". Самыми популярными сериалами оказались "Игра престолов", "Чернобыль", а также российский проект канала ТНТ "Жуки".
Ранее kp.ru рассказывал об итогах поискового года для платформы Google.
Топ-10 в категории "Люди"
1 Владимир Зеленский
2 Хидео Кодзима
3 Грета Тунберг
4 Хоакин Феникс
5 Билли Айлиш
6 Али Эрсан Дуру
7 Любовь Соболь
8 Антон Батырев
9 Александра Никифорова
10 Михаил Кокляев
Топ-10 в категории "События"
1 Выборы на Украине
2 Пожар в соборе Парижской Богоматери
3 Митинги в Москве
4 Катастрофа Superjet 100 в "Шереметьеве"
5 Ажиотаж вокруг "Зоны 51"
6 Переход на цифровое телевидение
7 Концерты Билли Айлиш в России
8 Отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны
9 Запуск московских центральных диаметров
10 Дело Ивана Голунова
Топ-10 в категории "Ушедшие"
1 Юлия Началова
2 Децл (Кирилл Толмацкий)
3 Сергей Доренко
4 Алла Вербер
5 Алексей Булдаков
6 Сергей Юрский
7 Юрий Лужков
8 Кит Флинт
9 Сергей Захаров
10 Ирина Цывина
Топ-10 в категории "Фильмы"
1 Т-34
2 Джокер
3 Мстители: Финал
4 Оно-2
5 Человек-паук: Вдали от дома
6 Форсаж: Хоббс и Шоу
7 Алита: Боевой ангел
8 Джон Уик-3
9 Капитан Марвел
10 Стекло
Топ-9 в категории "Сериалы"
1 Игра престолов
2 Чернобыль
3 Жуки
4 Султан моего сердца
5 Ветреный
6 Молодёжка
7 Дылды
8 ИП Пирогова
9 Другие
ИСТОЧНИК KP.RU