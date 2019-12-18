Эксперты рассказали, как защититься от утечки данных при использовании IP-камеры
В Роскачестве рассказали, что существует ряд правил, которые помогут защититься от хакеров при использовании беспроводных IP-камер.
Для начала стоит отметить, что это устройство позволяет без особых настроек удаленно записывать видео, транслировать запись в интернет и держать пользователя в курсе того, что происходит дома, пока его там нет.
Для того, чтобы видеозаписи не попали в руки хакерам, специалисты советуют не экономить и покупать камеру только проверенных производителей. У них должен быть обновляемый сайт и работающая служба поддержки.
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ИСТОЧНИК KP.RU