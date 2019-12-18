2019-12-18T11:08:54+03:00
Общество

В московском метро под поездом на станции "Коломенская" погиб мужчина

Из-за инцидента было приостановлено движения поездов от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" Замоскворецкой линии
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В пресс-службе УВД на Московском метрополитене рассказали, что в среду, 18 декабря, на станции метро "Коломенская" погиб мужчина после падения под поезд.

Сообщается, что после произошедшего было заблокировано движение поездов от станции "Орехово" до станции "Автозаводская" "зеленой" ветки метро. Спустя несколько минут движение было восстановлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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