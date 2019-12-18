Все станции Московского метро получили сообщения с угрозой "минирования"

СЕГОДНЯ 11:29 2019-12-18T11:29:43+03:00

Также после звонков от анонимных источников проверяются торговый центр "Европейский" и два районных суда

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Все станции московского метро в среду, 18 декабря, получили сообщения с угрозой "минирования". Более того, после анонимных звонков также проверяются торговый центр "Европейский" и два районных суда.

Напомним, волна ложных "минировании" продолжается в Москве и Санкт-Петербурге уже больше двух недель.

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ИСТОЧНИК KP.RU