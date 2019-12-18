2019-12-18T11:35:59+03:00
Общество

Депутат Госдумы предложил создать реестр пластических хирургов

Это поможет россиянам сократить риск операции у врача без лицензии
Ася КУЗНЕЦОВА
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Реестр обезопасит граждан от лже-хирурговРеестр обезопасит граждан от лже-хирурговФото: Алексей БУЛАТОВ
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Депутат Государственной Думы Иван Сухарев предложил руководителю Роскомнадзора Михаилу Мурашко создать открытый реестр сертифицированных пластических хирургов. Сухарев выдвинул такое предложение на фоне растущего в России числа пластических операций. По некоторым данным, их ежегодно проводят более 150 тысяч, а это приносит многомиллиардные доходы частным клиникам.

- При этом в СМИ всё чаще стали возникать случаи, когда российские граждане сталкиваются с мошенниками, выдающими себя за пластических хирургов. В итоге многие из этих историй оборачиваются негативными последствиями: нанесением значительного вреда клиентам, а иногда, к сожалению, и летальными исходами, - приводит цитатц из обращения Сухарева RT.

Ради обеспечения безопасности граждан депутат предлагает опубликовать общедоступный реестр пластических хирургов на сайте официальном сайте Росздравнадзора. С помощью такого реестра любой сможет быстро проверить есть ли действующий сертификат на проведение операций у выбранного врача.

Ранее сайт kp.ru писал о возбуждении уголовного дела на пластического хирурга, изуродовавшего семь пациенток и главврача клиники, где хирург работала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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