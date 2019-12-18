Депутат Госдумы предложил создать реестр пластических хирургов
Депутат Государственной Думы Иван Сухарев предложил руководителю Роскомнадзора Михаилу Мурашко создать открытый реестр сертифицированных пластических хирургов. Сухарев выдвинул такое предложение на фоне растущего в России числа пластических операций. По некоторым данным, их ежегодно проводят более 150 тысяч, а это приносит многомиллиардные доходы частным клиникам.
- При этом в СМИ всё чаще стали возникать случаи, когда российские граждане сталкиваются с мошенниками, выдающими себя за пластических хирургов. В итоге многие из этих историй оборачиваются негативными последствиями: нанесением значительного вреда клиентам, а иногда, к сожалению, и летальными исходами, - приводит цитатц из обращения Сухарева RT.
Ради обеспечения безопасности граждан депутат предлагает опубликовать общедоступный реестр пластических хирургов на сайте официальном сайте Росздравнадзора. С помощью такого реестра любой сможет быстро проверить есть ли действующий сертификат на проведение операций у выбранного врача.
Ранее сайт kp.ru писал о возбуждении уголовного дела на пластического хирурга, изуродовавшего семь пациенток и главврача клиники, где хирург работала.
ИСТОЧНИК KP.RU