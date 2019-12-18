Нью-йоркцы смогут умирать как люди "третьего пола"

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-18T12:01:13+03:00

Это далеко не первый широкий жест городских властей в сторону ЛГБТ+ сообщества - ранее шпиль башни Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке осветили в цвета радужного флага Фото: REUTERS

Мэрия города подтвердила возможность указывать в свидетельстве о смерти, что умерший не считал себя при жизни ни мужчиной, ни женщиной

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Со 2 января жители Нью-Йорка официально получат возможность пользоваться так называемой небинарной системой гендеров - правда, в свидетельствах о смерти. Этим мэрия и департамент здравоохранения Нью-Йорка надеются "послать сигнал" всем людям, не считающим себя ни мужчиной, ни женщиной, что их права должны соблюдаться на любом этапе их жизни.

- Все жители Нью-Йорка, независимо от их гендерной идентичности, заслуживают наличия документов, которые отражают и подтверждают, кто они такие, - высказалась по поводу этого нововведения первая леди Нью-Йорка Чирлан МакКрей.

Планируется, что департамент здравоохранения будет руководить работой ритуальных служб, чтобы общаться с родственниками покойных и узнавать об их гендерной идентичности - по свидетельствам близких, исправленному свидетельству о рождении с указанием другого пола, прижизненное заявление от умершего с просьбой изменить свидетельство о рождении на другой пол и медицинские записи о самоидентификации.

Ранее стало известно, что производители Барби запустили новую линейку кукол без привязки к гендеру с набором как женской, так и мужской одежды, чтобы кукла могла быть и Барби, и Кеном.

ИСТОЧНИК KP.RU