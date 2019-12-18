2019-12-18T12:07:04+03:00
В мире

Венгрия потеряла $8,5 млрд из-за антироссийских санкций Евросоюза

Министр иностранных дел рассказал об упущенных Венгрией возможностях
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Министр иностранных дел Венгрии Петер СийяртоМинистр иностранных дел Венгрии Петер СийяртоФото: REUTERS
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После введения Евросоюзом санкций против России Венгрия потеряла порядка 8,5 миллиарда долларов. Кроме того страна упустила множество выгодных экспортных возможностей. Об этом рассказал глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Министр добавил, что ранее Россия была вторым по величине торговым партнером Венгрии. Однако Сийярто подчеркнул, что даже несмотря на упущенные возможности, страна не будет нарушать европейское единство в вопросе санкций.

«Хотя мы всегда продвигаем честный диалог, с политической и с экономической точки зрения санкции очень усложняют нашу работу», - цитирует главу МИД сайт телеканала «Звезда».

Напомним, 13 декабря 2019 года ЕС вновь продлил действие антироссийских санкций на полгода. Теперь ограничения будут действовать минимум до июля 2020 года. Европейские санкции касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на телеканал RTVI.

ИСТОЧНИК KP.RU

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