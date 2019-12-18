"Сафмар" опроверг информацию об обысках в доме и офисах бизнесмена Гуцериева

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-18T12:29:30+03:00

В холдинге подчеркнули, что эти данные не соответствуют действительности

Изменить размер текста: A A

Крупнейший холдинг "Сафмар", подконтрольная российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву, опровергла сообщения о проведении обысков в его квартирах и офисах.

- Это неправда, не соответствует действительности, - подчеркнули представители холдинга.

Промышленно-финансовая группа "Сафмар" - российский многоотраслевой конгломерат. В его состав входят компании нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, угольной, калийной промышленности и прочее.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU