2019-12-18T12:44:50+03:00
Общество

Госдума разрешила правительству закупать незарегистрированные в РФ препараты

Поправка в законопроект о взаимозаменяемых лекарствах позволит государству самому следить за препаратами для оказания медпомощи конкретным пациентам
Ольга МАТЫС
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В ГД предложили создать общую базу данных всех лекарств и их полных аналогов - чаще всего российского производстваВ ГД предложили создать общую базу данных всех лекарств и их полных аналогов - чаще всего российского производстваФото: Алексей БУЛАТОВ
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Депутаты Госдумы приняли законопроект о взаимозаменяемости лекарств, в котором учитывается право государства самостоятельно закупать незарегистрированные в РФ препараты, необходимые в конкретных случаях для пациентов с различными тяжелыми заболеваниями.

В первую очередь законопроект устанавливает понятие "взаимозаменяемые лекарственные препараты", а также формулу, по которой будет рассчитываться стоимость этих препаратов по государственным закупкам. Такие препараты - российского производства - будут являться альтернативой дорогостоящим иностранным аналогам. Также в планах - создание единой базы данных взаимозаменяемых лекарств, старых и новых.

"Будет создан обновляемый и доступный всем реестр взаимозаменяемых лекарств в интернете. Любой пользователь сможет зайти и прочесть всю интересующую его информацию. Федеральный государственный надзор получит полномочия проводить проверки в регионах на предмет соблюдения требований к формированию отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, - прокомментировал инициативу заместитель председателя думской комиссии по охране здоровья Леонид Огуль.

Больше всего внимания привлекает пункт закона о возможности госзакупок незарегистрированных в России лекарств - именно это право позволит не допустить попадание простых граждан под уголовную ответственность при попытках найти лекарства для своих близких. Также государство установит особые условия для ввоза до конца 2023 года в Россию партий незарегистрированных наркосодержащих или психотропных веществ - только по особым случаям и для оказания медицинской помощи.

Ранее kp.ru рассказывал о задержании двух женщин, пытавшихся ввезти на территорию России фризиум - лекарство от судорог для своих больных детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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