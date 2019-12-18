2019-12-18T12:39:07+03:00
Политика

Госдума запретила сжигать отходы до переработки

Закон подразумевает штрафы за нанесения вреда окружающей среде
Ася КУЗНЕЦОВА
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Раньше сжигание мусора квалифицировалось как "обезвреживание", и требовало оформления документации и разрешенийРаньше сжигание мусора квалифицировалось как "обезвреживание", и требовало оформления документации и разрешенийФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, по которому сжигание мусора будет приравнено к утилизации твёрдых отходов. Это означает, что закон запрещает сжигание мусора без предварительной переработки и извлечения полезных фракций.

- Третье чтение прошел документ, совершенствующий законодательство в сфере охраны окружающей среды. Он, в частности, запрещает сжигание отходов без предварительной переработки и извлечения полезных фракций, - сказано в сообщении пресс-службы Госдумы.

Раньше сжигание мусора квалифицировалось как "обезвреживание", и требовало оформления документации и разрешений. Сейчас, по законодательству России, утилизации относятся рециклинг (повторное использование мусора для производства, например, сдача покрышек), регенерация (возврат отходов в производство, например, сдача стекла) и рекуперация (извлечение полезных компонентов, например, использование металлокорда из покрышек в бетонных плитах).

Закон не только запрещает сжигать отходы до извлечения полезных свойств, но и расширил понятие "утилизация отходов". Теперь за негативное воздействие на окружающую среду будет взиматься плата.

Средства, вырученные с экологического сбора, направят на утилизацию отходов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, в России не хватает предприятий для переработки и утилизации одного миллиона тонн мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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