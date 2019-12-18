Госдума изменит механизмы расселения из аварийного жилья

СЕГОДНЯ 13:05 2019-12-18T13:05:09+03:00

Новый закон коснется как мер по соцподдержке живущих в ветхих домах, так и распределения земли после сноса аварийных построек Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В планах - реформирование Жилищного кодекса и закона о фонде ЖКХ, а также усиление соцподдержки для живущих в аварийных домах

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Госдума в среду 18 декабря приняла закон о совершенствовании механизмов переселения граждан из аварийного жилья. Закон, подготовленный Минстроем, включает в себя изменение в определении критериев, порядка и оснований для признания многоквартирных домов аварийными, а также наделяет Фонд содействия реформированию ЖКХ новыми возможностями - сообщает РИА Новости.

Важным вопросом остается социальная матпомощь гражданам России, живущим в аварийных домах и не имеющим никакого другого жилья - возможно выделение средств на субсидии для этой категории граждан, которая сможет частично покрыть расходы на ипотеку. Кроме того, Фонд содействия реформированию ЖКХ сможет выступать в качестве агента по передаче средств на приобретение квартир. Также, если в регионах будут действовать специальные программы по расселению из аварийных домов, этот фонд сможет направлять материальную помощь адресно.

Другой заметный пункт законопроекта - распределение территорий, на которых находится аварийное жильё. После сноса "аварийки" земля не сможет уйти под коммерческую застройку, она гарантированно попадет под программу целевого использования.

Ранее kp.ru рассказывал о предложении ГД выдавать жителям аварийных домов ипотеку под 3% годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU